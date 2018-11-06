2018-11-06T11:36:28+03:00
Общество

В Польше хотят запретить въезд в страну иностранцам, не привитым от кори

По данным польского Минздрава, болезнь в страну завезли, 95% граждан Польши от кори привиты
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Новый случай кори зафиксирован в Польше близко от границы с Беларусью. Фото: pixaby.comНовый случай кори зафиксирован в Польше близко от границы с Беларусью. Фото: pixaby.com
Изменить размер текста:

За последнее время в Польше зафиксировали 18 случаев заболевания корью. В Мазовецком воеводстве заболел 5-летний ребенок, а во Влодаве, на границе с Украиной и Беларусью, корь заподозрили у местного подростка. Мальчик из Украины не был привит. Еще один случай подтвердили в Гданьске - заболел украинский ребенок в частном детском саду.

- У нас нет эндемического (т. е. родного) вируса кори. Немного осталось, чтобы Польшу признали страной, которая избавилась от вируса этой болезни. Корь, несомненно, болезнь, которую привезли из-за границы, прежде всего восточной. Но это не уменьшает серьезности проблемы, особенно в контексте растущего числа отказов от вакцинации в последние годы, - сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски.

По данным польского Минздрава, в Польше привито от кори 95% населения.

- Своей кори у нас нет уже многие годы, только завезенная из-за границы, - подтвердил слова министра главный санитарный инспектор страны Ярослав Пинкас в эфире телеканала TVN24.

Сейчас польский Минздрав совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают проект, который бы требовал от иностранцев, въезжающих в Польшу, подтверждения, что они привиты от кори. В первую очередь это касается тех, кто приезжает надолго и на работу, особенно с детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заболеть корью можно даже после прививки

Если вакцину вводили 15-20 лет назад, иммунитет за это время мог ослабеть. И что делать? (читать далее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россиянин украл в Минске в ресторане деньги и проиграл их в казино
«Не вижу необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России»
Квартиру от «Евроопт» разыграет Искуи Абалян
В Калинковичах полуторагодовалый ребенок выпал из окна - сам его открыл
В ДТП под Калугой погибли трое рабочих из Беларуси, еще шестеро в больнице
В Беларуси завершено расследование дела о наркомагазинах - в нем 37 обвиняемых
Последний день понтонной переправы через Припять: с марта через нее проехало более полумиллиона авто
Курс валют в Беларуси на 5 ноября: доллар догоняет евро
Фотофакт. В Могилеве в ноябре проснулись майские жуки
Под Брестом ищут водителя, который насмерть сбил 29-летнего пешехода
"Белпочта": Пенсии за 7 ноября выплатят досрочно
На Гомельщине задержали наркокурьеров, которые оставили больше 330 закладок
Белорусы стали пить меньше, но чаще выбирают крепкий алкоголь, а европейцы - слабоалкогольные напитки
В Калинковичском районе трое молодых сельчан напали на семейную пару и их соседа
«Географический диктант» в Беларуси пройдет 11 ноября
В Минске нашли пропавшего подростка
На пожаре в Буда-Кошелевском районе погибли пенсионерка и ее сын
Под Барановичами водитель «Пежо» сбил дежурного по железнодорожному переезду
В Минске студента ограбил безработный
Изнасиловал и ударил ножом в шею: за убийство 14-летней мужчину будут судить спустя 19 лет