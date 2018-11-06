В Польше хотят запретить въезд в страну иностранцам, не привитым от кори

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-06T11:36:28+03:00

Новый случай кори зафиксирован в Польше близко от границы с Беларусью. Фото: pixaby.com

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За последнее время в Польше зафиксировали 18 случаев заболевания корью. В Мазовецком воеводстве заболел 5-летний ребенок, а во Влодаве, на границе с Украиной и Беларусью, корь заподозрили у местного подростка. Мальчик из Украины не был привит. Еще один случай подтвердили в Гданьске - заболел украинский ребенок в частном детском саду.

- У нас нет эндемического (т. е. родного) вируса кори. Немного осталось, чтобы Польшу признали страной, которая избавилась от вируса этой болезни. Корь, несомненно, болезнь, которую привезли из-за границы, прежде всего восточной. Но это не уменьшает серьезности проблемы, особенно в контексте растущего числа отказов от вакцинации в последние годы, - сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски.

По данным польского Минздрава, в Польше привито от кори 95% населения.

- Своей кори у нас нет уже многие годы, только завезенная из-за границы, - подтвердил слова министра главный санитарный инспектор страны Ярослав Пинкас в эфире телеканала TVN24.

Сейчас польский Минздрав совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают проект, который бы требовал от иностранцев, въезжающих в Польшу, подтверждения, что они привиты от кори. В первую очередь это касается тех, кто приезжает надолго и на работу, особенно с детьми.

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