2018-11-06T12:35:12+03:00
Происшествия

В ДТП под Калугой погибли трое рабочих из Беларуси, еще шестеро в больнице

Предположительно, водитель заснул за рулем
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
За рулем был водитель из Гомельской области. Фото: nikatv.ruЗа рулем был водитель из Гомельской области. Фото: nikatv.ru
Изменить размер текста:

Авария произошла утром 6 ноября в Калужской области в России. По информации местных СМИ, микроавтобус Citroen ехал в сторону Москвы по трассе М3 «Украина». В нем ехали вахтовики из Беларуси, по неподтвержденной информации - из Гомельской области.

По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу, пересек ее, съехал в кювет и на большой скорости врезался в дерево. В МВД России отмечают, что водитель мог заснуть за рулем. Он проехал более 400 км без остановки и находился в дороге больше 5 часов подряд. Авария произошла около 5 утра.

Три человека погибли на месте, еще шестеро с разными травмами госпитализированы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россиянин украл в Минске в ресторане деньги и проиграл их в казино
«Не вижу необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России»
Квартиру от «Евроопт» разыграет Искуи Абалян
В Калинковичах полуторагодовалый ребенок выпал из окна - сам его открыл
В Польше хотят запретить въезд в страну иностранцам, не привитым от кори
В Беларуси завершено расследование дела о наркомагазинах - в нем 37 обвиняемых
Последний день понтонной переправы через Припять: с марта через нее проехало более полумиллиона авто
Курс валют в Беларуси на 5 ноября: доллар догоняет евро
Фотофакт. В Могилеве в ноябре проснулись майские жуки
Под Брестом ищут водителя, который насмерть сбил 29-летнего пешехода
"Белпочта": Пенсии за 7 ноября выплатят досрочно
На Гомельщине задержали наркокурьеров, которые оставили больше 330 закладок
Белорусы стали пить меньше, но чаще выбирают крепкий алкоголь, а европейцы - слабоалкогольные напитки
В Калинковичском районе трое молодых сельчан напали на семейную пару и их соседа
«Географический диктант» в Беларуси пройдет 11 ноября
В Минске нашли пропавшего подростка
На пожаре в Буда-Кошелевском районе погибли пенсионерка и ее сын
Под Барановичами водитель «Пежо» сбил дежурного по железнодорожному переезду
В Минске студента ограбил безработный
Изнасиловал и ударил ножом в шею: за убийство 14-летней мужчину будут судить спустя 19 лет