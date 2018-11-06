В ДТП под Калугой погибли трое рабочих из Беларуси, еще шестеро в больнице

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-06T12:35:12+03:00

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Авария произошла утром 6 ноября в Калужской области в России. По информации местных СМИ, микроавтобус Citroen ехал в сторону Москвы по трассе М3 «Украина». В нем ехали вахтовики из Беларуси, по неподтвержденной информации - из Гомельской области.

По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу, пересек ее, съехал в кювет и на большой скорости врезался в дерево. В МВД России отмечают, что водитель мог заснуть за рулем. Он проехал более 400 км без остановки и находился в дороге больше 5 часов подряд. Авария произошла около 5 утра.

Три человека погибли на месте, еще шестеро с разными травмами госпитализированы.