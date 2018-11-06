В соцсетях появилась информация о бунте в колонии. МВД: проводится проверка

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-06T16:10:53+03:00

Информация о бунте в колонии не подтвердилась. Фото: pixabay.com

В ведомстве рассказали, что осужденные не выполнили команду "отбой"

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Вечером 5 ноября в группе «Беларуская турма» во «Вконтакте» появился пост о том, что на прошлых выходных во всех отрядах исправительной колонии №22 поднялся бунт осужденных.

- Восстали все осужденные, во всех отрядах. Заблокировали двери в отрядах, несколько представителей администрации получили травмы. Осужденные требовали снять администрацию! – сказано в посте. В воскресенье осужденные якобы ждали Олега Маткина, начальника Департамента исполнения наказаний, но он не приехал.

Эту информацию прокомментировали в МВД.

- По распространенной в сети информации об имевших место событиях в исправительной колонии № 22 сообщаем следующее: 03.11.2018 в 22 часа группа осужденных не выполнила команду «отбой» и находилась в локальном участке. О данном нарушении режима содержания было доложено руководству учреждения. После беседы осужденные выполнили законные требования администрации. По данному факту проводится проверка. Учреждение функционирует в штатном режиме.

Исправительная колония № 22 находится недалеко от Ивацевичей, там отбывают наказание люди, которых впервые осудили за наркопреступления.