2018-11-06T12:55:24+03:00
Происшествия

В Калинковичах полуторагодовалый ребенок выпал из окна - сам его открыл

Москитная сетка его не удержала
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Ребенок смог сам открыть окно!Ребенок смог сам открыть окно!Фото: Оксана БРОВАЧ
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Ребенок вывалился из окна квартиры на четвертом этаже в Калинковичах. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Малыш сам взобрался на подоконник, открыл стеклопакет и упал. Москитная сетка его не удержала.

Как оказалось, кроватка полуторагодовалого малыша стояла возле окна. Окном ребенок заинтересовался, пока мама была на кухне. Старшая сестричка в этот момент была в другой комнате.

Ребенок выжил, он госпитализирован. Калинковичский райотдел Следственного комитета проводит по этому факту проверку.

Случаи, когда дети выпадают из окон, к сожалению, не редкость. Даже самым маленьким хватает сил и способностей залезть на подоконник, открыть окно и даже раздвижные рамы. Следователи напоминают, что единственное предназначение москитной сетки - защищать от насекомых. Она не выдерживает вес ребенка и не становится для него преградой.

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