2018-11-06T14:56:08+03:00
Общество

Квартиру от «Евроопт» разыграет Искуи Абалян

Следите за розыгрышем на телеканале ОНТ или на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало - в 18.20
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Главный приз розыгрыша - новая квартира в Минске по адресу Академика Карского, 8Главный приз розыгрыша - новая квартира в Минске по адресу Академика Карского, 8
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Сегодня вторник, 6 ноября, а значит - время хороших новостей. Уже через несколько часов «Евроопт» разыграет квартиру в Минске, 5 белоснежных комфортных автомобилей «Джили Эмгранд» и около 20 000 денежных призов.

А вестником удачи 93-го тура игры «Удача в придачу!» станет певица и посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян. Она определит главного победителя, обладателя квартиры в Минске по адресу ул. Академика Карского, 8. В розыгрыше принимают участие все коды, начисленные с 29 октября по 4 ноября. Может быть, повезет именно вам?

Перед розыгрышем на сайте evroopt.by в разделе игры «Удача в придачу» появится список всех зарегистрированных участников 93-го тура и их кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же будет размещен список всех его победителей.

Желаем удачи!

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