Квартиру от «Евроопт» разыграет Искуи Абалян
Сегодня вторник, 6 ноября, а значит - время хороших новостей. Уже через несколько часов «Евроопт» разыграет квартиру в Минске, 5 белоснежных комфортных автомобилей «Джили Эмгранд» и около 20 000 денежных призов.
А вестником удачи 93-го тура игры «Удача в придачу!» станет певица и посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян. Она определит главного победителя, обладателя квартиры в Минске по адресу ул. Академика Карского, 8. В розыгрыше принимают участие все коды, начисленные с 29 октября по 4 ноября. Может быть, повезет именно вам?
Перед розыгрышем на сайте evroopt.by в разделе игры «Удача в придачу» появится список всех зарегистрированных участников 93-го тура и их кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же будет размещен список всех его победителей.
Желаем удачи!