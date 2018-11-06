2018-11-06T13:53:17+03:00
Политика

«Не вижу необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России»

Александр Лукашенко встретился с американскими аналитиками и поговорил с ними о международной безопасности
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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5-6 ноября в Беларусь приехала группа аналитиков из США. Фото: пресс-служба президента.5-6 ноября в Беларусь приехала группа аналитиков из США. Фото: пресс-служба президента.
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Президент затронул вопрос о российской военной базе на территории Беларуси.

- Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет, - заявил Александр Лукашенко.

Размещение баз НАТО в Польше Лукашенко назвал «запугиванием». А свою позицию по поводу баз глава государства аргументировал тем, что Беларусь развивает ракетную промышленность и произвела высокоточное ракетное оружие.

- На сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую, - прокомментировал президент.

Об этом он говорил на встрече с аналитиками из США. В состав делегации входит бывший командующий Сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес.

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