2018-11-06T20:33:19+03:00
Общество

Кто выиграл новую квартиру в Минске от «Евроопт»?

Главного победителя в этом туре определила певица Искуи Абалян
Алеся ДОБЫШ
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Вестником удачи этого тура стала певица Искуи АбалянВестником удачи этого тура стала певица Искуи Абалян
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Недавно завершился 93-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Главного победителя помогала определять певица Искуи Абалян. С ее легкой руки квартира в Минске по улице Академика Карского, 8 досталась Наталье Никитиной из Гомеля, ведущий специалист «Беларусбанка».

Также сегодня разыграли пять автомобилей «Джили Эмгранд». Ключи от стильных авто получат Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области, Владимир Сенкевич из города Лида Гродненской области, молодая мама в декретном отпуске Юлия Щерба из Бреста, Ольга Трусова из Минска и еще одна брестчанка – Любовь Войтович.

Следующий тур состоится через неделю, 13 ноября. Будет разыграна еще одна квартира, пять автомобилей и деньги. Чтобы получить шанс на победу, нужно просто делать обычные покупки в магазинах «Евроопт», «Бруснічка» или в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». За каждые 10 рублей в чеке, в котором есть хотя бы один «Товар удачи», вы получите один игровой код. Играйте и верьте в удачу!

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