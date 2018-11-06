2018-11-06T14:34:23+03:00
Происшествия

Россиянин украл в Минске в ресторане деньги и проиграл их в казино

Он взял из сейфа 4 тысячи белорусских рублей
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Деньги взял сотрудник заведения.Деньги взял сотрудник заведения.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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С заявлением о пропаже денег в милици обратился юрисконсульт одного из столичных ресторанов. По его словам, из сейфа заведения пропали 3980 белорусских рублей.

Подозреваемого в краже задержалі сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска. Оказалось, в полночь 27 октября в заведение проник мужчина. Он знал, где хранятся ключи от сейфа, и взял оттуда деньги, сообщает Елена Свиридова, официальный представитель Центрального РУВД Минска.

А после этого пошел в казино и все проиграл.

За кражу задержали 34-летнего гражданина Российской Федерации. В отношении него возбудили уголовное дело. Как оказалось, в этом ресторане он работал заведующим производством, именно поэтому знал, где лежат деньги.

Теперь мужчине грозит наказание вплоть до ареста на 6 месяцев, ограничения свободы или лишения свободы на срок до трех лет.

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