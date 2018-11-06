В Минтруда рассказали, как подтвердить, что работаешь или учишься за границей
Минтруда разъяснило, как не попасть в список людей, которые по декрету «О содействии занятости» должны возмещать затраты на услуги, которые оказывает государство.
Речь идет о гражданах Беларуси, которые учатся на дневном отделении или работают за границей. Им нужно подать в комиссию, которая работает по месту регистрации, следующие документы:
- копию трудового договора или контракта;
- копию свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской (нотариальной) деятельности;
- копии других документов, которые подтверждают факт трудовой деятельности за границей;
- справку из учреждения образования;
- копию договора на оказание образовательных услуг;
- другие документы, которые подтверждают обучение за границей.
Документы нужно перевести на русский или белорусский язык и заверить у нотариуса или у переводчика с апостилем. Их можно принести лично, отправить по почте или в электронном виде на адрес, указанный на сайте исполкома.
Списки так называемых тунеядцев сформируют уже к 1 февраля 2019 года. Поэтому в Минтруда просят подготовить и предоставить документы до 21 января 2019 года. В дальнейшем списки будут обновляться каждый квартал. Но каждые три месяца подавать документы по кругу не нужно - комиссия решит, на какой период гражданина признают занятым в экономике.