2018-11-06T15:45:15+03:00
Экономика

В Минтруда рассказали, как подтвердить, что работаешь или учишься за границей

Это нужно для того, чтобы не попасть в список граждан, не занятых в экономике
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Об учебе и работе за границей нужно уведомить комиссию по месту регистрации. Фото: belta.byОб учебе и работе за границей нужно уведомить комиссию по месту регистрации. Фото: belta.by
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Минтруда разъяснило, как не попасть в список людей, которые по декрету «О содействии занятости» должны возмещать затраты на услуги, которые оказывает государство.

Речь идет о гражданах Беларуси, которые учатся на дневном отделении или работают за границей. Им нужно подать в комиссию, которая работает по месту регистрации, следующие документы:

- копию трудового договора или контракта;

- копию свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской (нотариальной) деятельности;

- копии других документов, которые подтверждают факт трудовой деятельности за границей;

- справку из учреждения образования;

- копию договора на оказание образовательных услуг;

- другие документы, которые подтверждают обучение за границей.

Документы нужно перевести на русский или белорусский язык и заверить у нотариуса или у переводчика с апостилем. Их можно принести лично, отправить по почте или в электронном виде на адрес, указанный на сайте исполкома.

Списки так называемых тунеядцев сформируют уже к 1 февраля 2019 года. Поэтому в Минтруда просят подготовить и предоставить документы до 21 января 2019 года. В дальнейшем списки будут обновляться каждый квартал. Но каждые три месяца подавать документы по кругу не нужно - комиссия решит, на какой период гражданина признают занятым в экономике.

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