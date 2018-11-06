В Гомеле боксер укусил 8-летнего мальчика за лицо
Собака пьяного хозяина напала на детей
Собака пьяного хозяина проявила агрессию. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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В Гомеле в милицию обратились родители детей, на которых напала собака. По этому поводу гомельские правоохранители проводят проверку.
Выяснилось, что 3 ноября собака породы боксер действительно покусала детей. Она была без поводка и намордника, а ее хозяин, 54-летний гомельчанин, был рядом. Судя по виду был пьян.
- Одного 8-летнего мальчика собака укусила в область лица и за правую руку. Второго 8-летнего мальчика она схватила за рукав, порвала куртку, - комментируют в УВД Гомельского облисполкома.
Почему собака вдруг проявила агрессию, не сообщается. Родителям детей выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проверка продолжается.