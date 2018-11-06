2018-11-06T17:06:22+03:00
Общество

Лукашенко поручил наградить строителей, которые в рекордные сроки возвели мост через Припять

Движение по новому мосту в Житковичском районе торжественно открыли 6 ноября
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Президент остался доволен новым мостом. Фото: пресс-служба президента.Президент остался доволен новым мостом. Фото: пресс-служба президента.
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Президент принял участие в торжественном открытии нового моста через Припять между Житковичами и Туровом. Напомним, старый мост треснул и просел на полметра в декабре прошлого года. Транспорт пустили по понтонной переправе, а зимой лед на реке разбивали, чтобы перевезти людей на катерах. В противном случае приходилось делать крюк в 300 километров. Александр Лукашенко потребовал возвести новый мост к 7 ноября. Строители справились.

- Как мне докладывают, сжатые сроки не сказались на качестве. Работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт, - сказал президент после того, как символическая красная ленточка была перерезана. - Именно здесь впервые были применены многие новаторские идеи и технологии. На этот результат работали все.

Мост возвели буквально за полгода. В апреле глава государства дал поручение, и вот к 6 ноября 888-метровый мост готов.

Александр Лукашенко предложил приставить к наградам строителей и руководителей, которые реконструировали мост, сообщает пресс-служба президента.

В Беларуси нуждаются в ремонте и реконструкции еще 32 моста. Президент поручил подготовить для него информацию об этих мостах, чтобы решить, какие их них будут ремонтироваться в первую очередь.

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