«Желал самоутвердиться и показать свое мнимое превосходство»: в Бресте за дедовщину осудили старшину

СЕГОДНЯ 17:14 2018-11-06T17:15:01+03:00

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Приговор 5 ноября огласил суд Московского района Бреста. На скамье подсудимых оказался старшина, командир разведывательного отделения разведвзвода. Под уголовное преследование он попал из-за того, что применял физическое насилие к солдатам.

- Являясь начальником военнослужащих, призванных на срочную военную службу, желая самоутвердиться в воинском коллективе и показать свое мнимое превосходство как начальника над подчиненными, применил в отношении пяти военнослужащих срочной службы физическое насилие, выразившееся в умышленном нанесении побоев по различным частям тела, чем причинил им телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, и моральные страдания, - говорится в определении суда.

Мужчину судили по ч.2 ст. 455 Уголовного кодекса Беларуси за превышение служебных полномочий, сопряженное с насилием.

На основании этой статьи суд назначил ему наказание в виде 4 лет заключения в колонии усиленного режима. Кроме этого ему на 5 лет запретили занимать должности в Вооруженных Силах, а также лишили специального звания «старшина».

Приговор в силу еще не вступил.