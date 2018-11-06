В Минске задержали грузина, который выманивал у девушек деньги и воровал драгоценности

СЕГОДНЯ 18:18 2018-11-06T18:18:14+03:00

Если вы стали жертвой мошенника на фото, сообщите в милицию. Фото: ГУВД Минск.

Злоумышленник признался, что обманывал не только белорусок, но и жительниц Украины и Грузии

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Столичные оперативники задержали 35-летнего грузина, который похищал ценности и деньги у доверчивых женщин «из интернета», сообщают в ГУВД Минска.

Мужчина находил потенциальных жертв на просторах сети, обычно на сайтах знакомств, во время непродолжительной переписки входил в доверие и договаривался о встрече. После визита к знакомым из интернета похищал у них ювелирные изделия, а иногда просил одолжить денег под предлогом серьезных проблем. Естественно, когда преступник получал желаемое – исчезал.

Ценности, которые грузину получалось «добыть» у легковерных дам он сдавал в ломбард. Все деньги затем проигрывал в казино.

В ходе следствия злоумышленник не стал скрывать, что такие корыстные знакомства заводил не только на территории Беларуси, но поддерживал связь с жительницами Украины, Грузии и других стран ближнего зарубежья.

Против мужчины возбуждены уголовные дела по подозрению в краже и мошенничестве.

Если вы узнаете мужчину на фото, сообщите в милицию.