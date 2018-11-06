Глава МАРТ: методики установления цен отсутствуют
На «Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме» во вторник, 6 ноября, Владимир Колтович, глава МАРТ, предложил отрегулировать подходы для изменения тарифов на услуги естественных монополий, транслирует сообщение belta.by.
Министр считает, что существующая система недостаточно прозрачна и понятна, необходимы иные методики изменения тарифов, которые были бы научно обоснованы.
– На сегодняшний день методики установления цен отсутствуют. Считаем, что должны быть не обязательно четкие правила, а хотя бы индексы, которые были бы привязаны как к доходам населения, так и к инвестициям, – объяснил Колтович.
Новая методика позволила бы недопустить необоснованного роста тарифов, например, связанных только с ростом зарплат. Сообщается, что не исключено, что такой подход будет отражен в новом законе о естественных монополиях.
К слову, в Министерстве хотят также изменить и сферы естественных монополий, например, «убрать» электросвязь общего пользования, городские телефоны и почтовую связь.
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