2018-11-06T18:50:51+03:00
Экономика

Глава МАРТ: методики установления цен отсутствуют

В антимонопольном ведомстве хотят сделать более прозрачной систему тарифов в монополиях
Надежда БУТОВИЧ
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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли считают, что существующая система тарифов недостаточно прозрачна и понятна.В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли считают, что существующая система тарифов недостаточно прозрачна и понятна.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На «Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме» во вторник, 6 ноября, Владимир Колтович, глава МАРТ, предложил отрегулировать подходы для изменения тарифов на услуги естественных монополий, транслирует сообщение belta.by.

Министр считает, что существующая система недостаточно прозрачна и понятна, необходимы иные методики изменения тарифов, которые были бы научно обоснованы.

– На сегодняшний день методики установления цен отсутствуют. Считаем, что должны быть не обязательно четкие правила, а хотя бы индексы, которые были бы привязаны как к доходам населения, так и к инвестициям, – объяснил Колтович.

Новая методика позволила бы недопустить необоснованного роста тарифов, например, связанных только с ростом зарплат. Сообщается, что не исключено, что такой подход будет отражен в новом законе о естественных монополиях.

К слову, в Министерстве хотят также изменить и сферы естественных монополий, например, «убрать» электросвязь общего пользования, городские телефоны и почтовую связь.

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