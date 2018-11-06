Белорусское посольство в России ищет родственников жертв смертельного ДТП под Калугой

СЕГОДНЯ 19:12 2018-11-06T19:12:30+03:00

Три человека погибли, еще шесть мужчин – в тяжелом состоянии в больнице

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«Комсомолка» сообщала об аварии, которая произошла сегодня утром, 6 ноября, в Калужской области. В ДТП попал бус Citroen с белорусами, которые ехали из Гомельщины на работу в Россию. Сообщалось, что микроавтобус выехал на встречку, а затем вылетел в кювет и врезался в дерево.

В пресс-службе Посольства Беларуси в России, ссылаясь на данные от Управления МВД по Калужской области, сообщают, что авария произошла на 86-ом километре автодороги М3. От травм, полученных при столкновение, на месте ДТП скончались три белоруса, 1973, 1976 и 1967 годов рождения. Еще шесть мужчин, тоже граждан Беларуси, госпитализировали в медучреждения Калужской и Московской областей. Два человека в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимациях. По некоторым данным все жертвы аварии проживали в Калинковичах.

В посольстве принимают все меры для розыска родственников рабочих, погибших и пострадавших в этой страшной аварии.