Белорусские монеты – среди призеров престижного нумизматического конкурса в Москве

СЕГОДНЯ 19:58 2018-11-06T19:58:40+03:00

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На «Монетном созвездии – 2018» в лидеры вышли две памятные монеты Нацбанка Беларуси, сообщает пресс-служба финучреждения.

Среди призеров белорусская монета о Скарыне и памятные «рубль», выпущенный к Году Собаки. Итоги международного конкурса, который проходил в двенадцатый раз, подвели в Москве во время конференции и монетной выставки COINS-2018.

Таким образом, памятная монета «Шлях Скарыны. Прага» из серии «Шлях Скарыны» завоевала почетное серебро в номинации «Серебряная монета года». Не менее престижное третье место среди других «Сувенирных монет» – у памятной монеты из серии «Кiтайскi каляндар» – «Год сабакi»

А коллекционная монета к Году Собаки стала бронзовым призером. Фото: Нацбанк.

К слову, на конкурс свои монеты представил 41 участник из 26 стран, а конкуренцию «белорусским рублям» составили 220 металлических соперников.

«Монетное созвездие» выбирает лучших каждый год и среди нумизматов считается самым престижным конкурсом. А победа в нем – свидетельство высочайшего международного ранга памятных монет, которые были выпущены эмиссионным центром.