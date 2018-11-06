В Несвижском замке ввели платный вход во дворик и отменили бесплатные дни посещений

СЕГОДНЯ 20:22 2018-11-06T20:22:58+03:00

В Несвижский замок теперь бесплатно не попасть... Фото: Надежда БУТОВИЧ

Но посетить комплекс «дешевле» можно будет в льготные дни

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Чтобы просто зайти на территорию замка, во дворик, вам теперь придется заплатить три белорусских рубля. Об этом сообщили в информационно-кассовым центре Несвижского замка.

Кроме того, и бесплатные дни, когда можно было посетить самый известный замок Беларуси абсолютно бесплатно уже «превратились в историю».

– Вообще-то, уже довольно давно в замке отменили бесплатные дни посещений и ввели плату за вход во дворик. Но некоторые бонусы все же остались, – попробовали утешить нас в инфоцентре национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж».

Остались льготные дни посещений – каждый третий понедельник месяца. А, если купить входной билет в замок, то дополнительную плату за вход во дворик вносить не нужно будет.

В обычные дни цена билета для взрослых – 14 рублей, для детей и студентов – 7 рублей.

Как считаете, такая стоимость билетов является высокой для белорусов или приемлемой?