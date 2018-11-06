Лукашенко разрешил промысловое рыболовство в Полесском радиационном заповеднике

СЕГОДНЯ 21:00 2018-11-06T21:00:19+03:00

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Указом, подписанным Александром Лукашенко во вторник, 6 ноября, были изменены границы Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, транслирует belta.by сообщение пресс-службы белорусского лидера.

Таким образом, новый указ №431 подкорректировал документ, подписанный в январе 2013 года. Теперь несколько изменены не только границы и площадь Полесского заповедника, но и состав его территорий. Например, весь участок Припяти в пределах заповедника отнесен к рыболовным угодьям, где с этого дня разрешается ведение промыслового рыболовства. Угодья, к слову, передают под управление руководства заповедника,

– Указ поможет повысить эффективность хоздеятельности всего Полесского радиационно-экологический заповедник, – пояснили в пресс-службе главы страны.

К слову, рыбалка на Припяти может быть действительно удачной. Вот, например, пинчанин поймал как-то в припятских водах сома весом свыше 65 килограммов!