Задержана минчанка и ее сын, хранившие в квартире наркотики

СЕГОДНЯ 21:30 2018-11-06T21:31:04+03:00

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Столичные правоохранители по подозрению в хранение наркотических веществ задержал 50-летнюю минчанку и ее 31-летнего сына, сообщают в ГУВД.

Семья проживала в квартире на проспекте Независимости в Минске, они хранили дома наркотики – без малого 20 граммов. Эксперты ГКСЭ выяснили, что коричневое смолистое вещество, обнаруженное в квартире, является гашишем.

На допросе женщина призналась, что принимает наркотические средства с 15 лет, а не так давно узнала, что у нее – ВИЧ. Сообщается, что минчанка работает индивидуальным предпринимателем, а некоторое время назад ее привлекали к уголовной ответственности по обвинению в принуждению к выполнению обязательств. Сын наркоманки трудится на одном из минских предприятий в должности электромонтера и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Против задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, им грозит до 5 лет заключения.