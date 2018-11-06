МВД: 80-летний полочанин зарезал ножом свою жену

СЕГОДНЯ 21:49 2018-11-06T21:49:56+03:00

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Трагедия произошла в Полоцке вечером в понедельник, 5 ноября, сообщают в МВД.

Примерно в 18.55 часов навестить пожилых родителей пришел их сын. Однако едва мужчина переступил порог квартиры, расположенной в одной из полоцких многоэтажек, испытал сильнейший шок. На полу в доме он обнаружил окровавленным 80-летнего отца, который совсем недавно перенес инсульт, а рядом с пенсионером находилось тело его жены. В приступе агрессии мужчина нанес ножом своей 77-летней супруге множественные раны в область головы, лица и тела.

Сын пожилых супругов вызвал милицию, его 80-летний отец был задержан.

Убийство расследует межрайонный отдел СК Полоцка, возбуждено уголовное дело. Сообщается, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не находилась.