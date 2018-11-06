2018-11-06T21:49:56+03:00
Происшествия

МВД: 80-летний полочанин зарезал ножом свою жену

Сообщается, что мужчина задержан
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пенсионер нанес воей жене множественные ранения головы и тела.Пенсионер нанес воей жене множественные ранения головы и тела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Полоцке вечером в понедельник, 5 ноября, сообщают в МВД.

Примерно в 18.55 часов навестить пожилых родителей пришел их сын. Однако едва мужчина переступил порог квартиры, расположенной в одной из полоцких многоэтажек, испытал сильнейший шок. На полу в доме он обнаружил окровавленным 80-летнего отца, который совсем недавно перенес инсульт, а рядом с пенсионером находилось тело его жены. В приступе агрессии мужчина нанес ножом своей 77-летней супруге множественные раны в область головы, лица и тела.

Сын пожилых супругов вызвал милицию, его 80-летний отец был задержан.

Убийство расследует межрайонный отдел СК Полоцка, возбуждено уголовное дело. Сообщается, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не находилась.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Задержана минчанка и ее сын, хранившие в квартире наркотики
Лукашенко разрешил промысловое рыболовство в Полесском радиационном заповеднике
Кто выиграл новую квартиру в Минске от «Евроопт»?
В Несвижском замке ввели платный вход во дворик и отменили бесплатные дни посещений
Белорусские монеты – среди призеров престижного нумизматического конкурса в Москве
Белорусское посольство в России ищет родственников жертв смертельного ДТП под Калугой
Глава МАРТ: методики установления цен отсутствуют
В Минске задержали грузина, который выманивал у девушек деньги и воровал драгоценности
«Желал самоутвердиться и показать свое мнимое превосходство»: в Бресте за дедовщину осудили старшину
Лукашенко поручил наградить строителей, которые в рекордные сроки возвели мост через Припять
В Гомеле боксер укусил 8-летнего мальчика за лицо
В Минтруда рассказали, как подтвердить, что работаешь или учишься за границей
В соцсетях появилась информация о бунте в колонии. МВД: проводится проверка
Россиянин украл в Минске в ресторане деньги и проиграл их в казино