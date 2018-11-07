Фотофакт: минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина
Так они отметили день Октябрьской революции
На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей/ Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина. Было много советских флагов. Пришли не только ветераны, но и молодежь.
Было много советских флагов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Было много советских флагов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ