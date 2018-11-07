2018-11-07T11:19:00+03:00
Общество

Фотофакт: минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина

Так они отметили день Октябрьской революции
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей.На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей/ Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина. Было много советских флагов. Пришли не только ветераны, но и молодежь.

Было много советских флагов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Было много советских флагов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Было много советских флагов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Было много советских флагов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко рассказал, что думает об Октябрьской революции
111 милиционеров 7 ноября получат ключи от новеньких квартир
«Цмокі-Мінск» проиграли «Белфиусу» в Кубке ФИБА-Европа
МВД: 80-летний полочанин зарезал ножом свою жену
Задержана минчанка и ее сын, хранившие в квартире наркотики
Лукашенко разрешил промысловое рыболовство в Полесском радиационном заповеднике
Кто выиграл новую квартиру в Минске от «Евроопт»?
В Несвижском замке ввели платный вход во дворик и отменили бесплатные дни посещений
Белорусские монеты – среди призеров престижного нумизматического конкурса в Москве
Белорусское посольство в России ищет родственников жертв смертельного ДТП под Калугой
Глава МАРТ: методики установления цен отсутствуют
В Минске задержали грузина, который выманивал у девушек деньги и воровал драгоценности
«Желал самоутвердиться и показать свое мнимое превосходство»: в Бресте за дедовщину осудили старшину
Лукашенко поручил наградить строителей, которые в рекордные сроки возвели мост через Припять
В Гомеле боксер укусил 8-летнего мальчика за лицо
В Минтруда рассказали, как подтвердить, что работаешь или учишься за границей
В соцсетях появилась информация о бунте в колонии. МВД: проводится проверка
Россиянин украл в Минске в ресторане деньги и проиграл их в казино