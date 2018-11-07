Фотофакт: минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-07T11:19:00+03:00

На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так они отметили день Октябрьской революции

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На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей/ Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина. Было много советских флагов. Пришли не только ветераны, но и молодежь.

Было много советских флагов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Было много советских флагов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ