«Цмокі-Мінск» проиграли «Белфиусу» в Кубке ФИБА-Европа
Поздно вечером 6 ноября белорусской команде не удалось одолеть в гостях бельгийский клуб. Хозяева очень старались – проигрыш для них грозил бы вылетом из турнира. Белорусы же подошли к игре имея в активе 2 победы и второе место в группе.
Самым результативным игроком встречи стал Девон Саддлер, набравший 21 очко. У Стефана Муди — 20 очков. Лучшим из белорусов стал Виталий Лютыч — 13 очков и 5 подборов.
Статистика матча такая:
«Белфиус» — «Цмокі-Мінск» — 86:79 (20:17, 23:20, 21:19, 22:23).
«Цмокі-Мінск»: Лютыч (13+5 подборов), Семенюк (4+3 подбора), Муди (20), Ситник (3), Тростинецкий (5), Сарикопулос (6+9 подборов), Мещеряков (3), Кудрявцев (3), Полещук (0), Саддлер (21).
Следующая игра Кубка ФИБА-Европа пройдет через неделю - 14 ноября в Минске. «Цмокі» встретятся с болгарским «Балканом».
Сейчас положение команд в группе «B» такое:
1. «Балкан» — 6 очков (3 игры)
2. «Цмокi» — 6 (4)
3. «Белфиус Монс-Эно» — 5 (4)
4. АЕК — 4 (3).