2018-11-07T13:00:24+03:00
Общество

111 милиционеров 7 ноября получат ключи от новеньких квартир

По этому случаю администрация Заводского района столицы устроит целый праздник
Григорий ГРИБОВ
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111 милиционеров 7 ноября получат ключи от новеньких квартир. Фото из архива БелТА.111 милиционеров 7 ноября получат ключи от новеньких квартир. Фото из архива БелТА.
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В сентябре на столичной улице Магнитной – это в Северном поселке – сдали 16-этажный «столбик». С большим благоустроенным двором, трехэтажным паркингом на 80 машин и велосипедной парковкой. По решению Мингорисполкома жить там будут семьи 111 сотрудников ГУВД, 10 из которых – многодетные. Кроме того, 90 участников долевого строительства воспользовались господдержкой в виде субсидий на погашение процентов по кредитам, а многодетные семьи - на погашение процентов и основного долга.

Семьям силовиков выделили 48 однушек, столько же – двушек и 15 трехкомнатных квартир. Администрация организовала яркое событие с вручением ключей и розыгрышем призов.

- Это добрая традиция - открывать различные социальные объекты и вводить жилье к 7 ноября. А в нашем случае праздник и вовсе получился двойной, - цитирует belta.by представителей администрации Заводского района.

На праздник также приедет руководство МВД.

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