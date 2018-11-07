111 милиционеров 7 ноября получат ключи от новеньких квартир

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-07T13:00:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре на столичной улице Магнитной – это в Северном поселке – сдали 16-этажный «столбик». С большим благоустроенным двором, трехэтажным паркингом на 80 машин и велосипедной парковкой. По решению Мингорисполкома жить там будут семьи 111 сотрудников ГУВД, 10 из которых – многодетные. Кроме того, 90 участников долевого строительства воспользовались господдержкой в виде субсидий на погашение процентов по кредитам, а многодетные семьи - на погашение процентов и основного долга.

Семьям силовиков выделили 48 однушек, столько же – двушек и 15 трехкомнатных квартир. Администрация организовала яркое событие с вручением ключей и розыгрышем призов.

- Это добрая традиция - открывать различные социальные объекты и вводить жилье к 7 ноября. А в нашем случае праздник и вовсе получился двойной, - цитирует belta.by представителей администрации Заводского района.

На праздник также приедет руководство МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сдать ко Дню Великой Октябрьской революции»: В стране откроют мосты, здание Верховного суда и меховой комбинат. «Комсомолка» посмотрела, что появится в Беларуси к 7 ноября, а что все же не успели доделать.