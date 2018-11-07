2018-11-07T13:19:57+03:00
Общество

Лукашенко рассказал, что думает об Октябрьской революции

В шесть утра его пресс-служба распространила поздравление с праздником
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Лукашенко рассказал, что думает об Октябрьской революции.Лукашенко рассказал, что думает об Октябрьской революции.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Ровно в шесть утра пресс-служба президента опубликовала поздравление президента ко дню Октябрьской революции.

- Можно по-разному относиться к событиям прошлого, оценивая тех либо иных исторических деятелей. Однако именно тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов и их право на самоопределение, - отметил глава государства.

Приводим полный текст поздравления:

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.

В летописи человечества эта поистине эпохальная дата стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее. С той поры минуло уже больше ста лет. Можно по-разному относиться к событиям прошлого, оценивая тех либо иных исторических деятелей. Однако именно тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов и их право на самоопределение.

Современная Республика Беларусь уверенно идет собственным путем развития. Созидательный труд, уважение к истории, славным традициям и свершениям многих поколений - главные факторы консолидации белорусского общества.

Уверен, что своим умом, талантом и трудолюбием мы сохраним, приумножим и передадим потомкам наше бесценное национальное достояние - суверенную Беларусь.

От всей души желаю вам, дорогие сограждане, здоровья, благополучия и новых достижений во имя Отчизны!

Александр Лукашенко, 7 ноября 2018 года.

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