СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-07T14:32:18+03:00

Компанию Зиссера исключили из числа поставщиков услуг для госорганов с госсекретами. Фото: motolko.com.

Об этом сказано в приказе Оперативно-аналитического центра при президенте

Изменить размер текста: A A

Оперативной-аналитический центр при президенте приказом №177 от 2 ноября внес изменения в перечень поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать интернет-услуги государственным органам и организациям, использующим в своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты.

Приказ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Из числа поставщиков, уполномоченных оказывать услуги хостинга, исключены ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк» и ООО «Надежные программы» (hoster.by).

В перечне присутствуют РУП «Белтелеком», ГХУ Управления делами президента, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, «АйПи ТелКом», «Белорусские облачные технологии», а также Национальный центр электронных услуг.

Перечень поставщиков услуг доступа в интернет оставлен без изменений. В нем присутствуют Белтелеком, ГХУ Управления делами президента,Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Главный информационно-аналитический центр Министерства образования, МТС, velcom, «Деловая сеть», «ГлобалВанБел», «АйПи ТелКом», «КОСМОС ТВ», «Белорусские облачные технологии», МТИС.

Получить комментарий в компании «Надежные программы» пока не удалось, пишет портал reform.by.