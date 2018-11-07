2018-11-07T16:32:20+03:00
Политика

Завтра Лукашенко улетит в Казахстан

Там пройдет саммит ОДКБ
Григорий ГРИБОВ
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 ноября совершит рабочий визит в Казахстан.Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 ноября совершит рабочий визит в Казахстан.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 ноября совершит рабочий визит в Казахстан для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. В повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты. По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов.

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