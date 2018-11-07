2018-11-07T19:10:55+03:00
Общество

Футболисты «Челси» прилетели в Минск

Самолет одного из самых дорогих футбольных клубов мира только что приземлился в национальном аэропорту [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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"Следующая остановка - Беларусь" - так подписали фотографию из самолета по пути в Беларуси футболисты "Челси". Фото: twitter.com/chelseafc."Следующая остановка - Беларусь" - так подписали фотографию из самолета по пути в Беларуси футболисты "Челси". Фото: twitter.com/chelseafc.
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Завтра в Борисове пройдет самое главное белорусское футбольное событие года – БАТЭ в рамках отборочных игр Лиги Европы принимает лондонский «Челси». Футболисты и сотрудники одного из самых дорогих клубов в мире в Минск прилетели в 17.05 чартерным рейсом на Boeing 757-200. После прохождения паспортного и таможенного контроля они сразу отправятся на минский стадион «Динамо» на тренировку. Потом они заселятся в отель Marriott на проспекте Победителей. На игру в Борисов отправятся завтра.

На этом самолете футболисты «Челси» прилетели в Минск. Фото: Paul Guigas Edds, jetphotos.com

На этом самолете футболисты «Челси» прилетели в Минск. Фото: Paul Guigas Edds, jetphotos.com

Футбольный клуб «Челси» принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. «Челси» входит в ТОП-7 самых богатейших футбольных клубов мира. Абрамович сейчас хочет продать клуб за 4 миллиарда долларов. Bloomberg сообщает, что миллиардеру уже поступало предложение продать клуб за 3 миллиарда, что стало бы рекордной суммой для сделок такого рода, однако бизнесмен отклонил его.

Так выглядит салон самолета, на котором в Минск прилетели футболисты одного из самых дорогих футбольных клубов в мире. Фото: авиакомпания Titan Airlines.

Так выглядит салон самолета, на котором в Минск прилетели футболисты одного из самых дорогих футбольных клубов в мире. Фото: авиакомпания Titan Airlines.

Сегодня в Минск также прилетают болельщики «Челси» со всего мира, но преимущественно, конечно, из Лондона. По данным «Комсомолки» - их будет около 500 человек. В 16.15 в минском аэропорту приземлится рейс авиакомпании «Белавиа», большинство пассажиров которого – футбольные фанаты. Это крайний рейс из Лондона накануне матча, поэтому интерес к нему был настолько большим, что «Белавиа» даже заменила планируемый Embraer 195 (107 мест) на Boeing 737-800 (189 мест).

Итан Ампаду немного замерз по прилету. Фото: соцсети

Итан Ампаду немного замерз по прилету. Фото: соцсети

В своем аккаунте в Твиттере футболисты сразу отчитались о приземление в Минске. Фото: соцсети.

В своем аккаунте в Твиттере футболисты сразу отчитались о приземление в Минске. Фото: соцсети.

Легионеры английского клуба в белорусской столице. Фото: соцсети.

Легионеры английского клуба в белорусской столице. Фото: соцсети.

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