Погода в Беларуси на 8 ноября: днем до +13 и туманы

СЕГОДНЯ 18:08 2018-11-07T18:08:45+03:00

Особенно сильный туман будет ночью и с утра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Синоптики пообещали, что после праздичной среды в четверг, 8 ноября, в Беларуси сохранится теплая для этого времени погода, транслирует информацию Белгидромета belta.by.

Однако ночью будет по-осеннему зябко: около 1 – 6 градусов выше нуля, но при прояснениях стоит ожидать небольшие заморозки: 0 и минус 2.

Днем потеплеет и к обеду воздух прогреется до 5 – 10 градусов с плюсом почти по всей стране. Конечно, в юго-западных регионах будет еще более приятная погода: от +11 до +13 градусов в дневное время.

В этот день также не стоит ждать и значительных осадков, а вот туманы будут серьезные: ночью и утром особенно густые в низинах.

По прогнозу в четверг не станет особенно задувать: ветер будет дуть с юга, немного усиливаясь от слабого до умеренного.