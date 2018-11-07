2018-11-07T18:08:45+03:00
Общество

Погода в Беларуси на 8 ноября: днем до +13 и туманы

В четверг еще сохранится теплая погода
Надежда БУТОВИЧ
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Особенно сильный туман будет ночью и с утра.Особенно сильный туман будет ночью и с утра.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Синоптики пообещали, что после праздичной среды в четверг, 8 ноября, в Беларуси сохранится теплая для этого времени погода, транслирует информацию Белгидромета belta.by.

Однако ночью будет по-осеннему зябко: около 1 – 6 градусов выше нуля, но при прояснениях стоит ожидать небольшие заморозки: 0 и минус 2.

Днем потеплеет и к обеду воздух прогреется до 5 – 10 градусов с плюсом почти по всей стране. Конечно, в юго-западных регионах будет еще более приятная погода: от +11 до +13 градусов в дневное время.

В этот день также не стоит ждать и значительных осадков, а вот туманы будут серьезные: ночью и утром особенно густые в низинах.

По прогнозу в четверг не станет особенно задувать: ветер будет дуть с юга, немного усиливаясь от слабого до умеренного.

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