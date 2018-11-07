2018-11-07T18:45:53+03:00
Экономика

Минтруда: безработных стало меньше, трудоустраиваются они быстрее

За девять месяцев 2018 года безработных в Беларуси стало на 45% меньше
Надежда БУТОВИЧ
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В 2018 году вырос спрос на простых рабочих.В 2018 году вырос спрос на простых рабочих.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Министерство труда и соцзащиты озвучило статистику по безработице в стране, информирует belta.by.

По официальным данным в конце сентября на учете стояло 15 тысяч человек – это на 45 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года. Кроме того, белорусы стали находить работу намного быстрее. Если в 2017 году на поиск подходящего вакантного места уходило 2 с лишним месяца, то в 2018 году хватает и 1,6 месяца.

И вот еще одна «новинка» этого года: если раньше и мужчины, и женщины на поиск работы тратили одно и то же время (2,1 месяца), то теперь женщины устраиваются быстрее – всего за полтора месяца (мужчинам же обычно нужно 1,8 месяца на трудоустройство).

Что касается возрастного «ценза», то чаще всего без работы оказываются 40–49-летние мужчины. Среди женщин на учете по безработице чаще всего гражданки 35–39 лет и в возрасте 45–49 лет. Однако свыше 22% безработных – это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.

Самый высокий спрос – на рабочую силу, который к тому же возрос по сравнению с прошлым годом.

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