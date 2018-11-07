2018-11-07T19:40:09+03:00
Происшествия

В Речице беременной женщине вызвали МЧС из-за кольца на пальце

Украшение не снималось, а палец отек и посинел
Надежда БУТОВИЧ
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Кольцо с пальца сняли за пару минут с помощью медицинской нити. Фото: Речицкое РОЧС.Кольцо с пальца сняли за пару минут с помощью медицинской нити. Фото: Речицкое РОЧС.
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Спасатели Речицы оказали помощь будущей молодой маме, которая едва не лишилась пальца, сообщили sb.by в Речицком РОЧС.

Кольцо на среднем пальце левой руки «не поддалось» еще накануне вечером. Тогда жительницы Речицы, которая к тому же находится на восьмом месяце беременности, решила обратиться за помощью к специалистам. Ведь палец к тому времени (а было далеко за полночь) уже отек, слегка посинел и стал болезненно пульсировать.

Спасатели поспешили оказать помощь беременной речичанке. К слову, девушке в этой ситуации повезло во всех отношениях: кольцо спасатели ловко сняли с пальца с помощью медицинской нити, к тому же, украшение осталось абсолютно целым. Так что женщина сохранила и палец, и колечко!

К слову, медицинская помощь девушке не понадобилась.

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