Виктория Азаренко заработала призовыми в три раза меньше, чем Серена Уильямс

СЕГОДНЯ 20:19 2018-11-07T20:19:53+03:00

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WTA Insider опубликовал в своем официальном аккаунте в Твиттере доходы самых успешных теннисисток мира. Виктория Азаренко – вошла в десятку лидирующих спортсменок.

Издание сообщает, что призовые Азаренко за всю ее карьеру составили без малого 30 миллионов долларов. К слову, это не так уж и мало – Виктория на пятом месте в ТОП-10 этого рейтинга. Однако до лидеров – Серены Уильямс, Винус Уильямс и Марии Шараповой Виктории Азаренко еще далеко!

У Серены Уильямс призовые составили почти 90 миллионов долларов, а с Шараповой белорусскую теннисистку «разнят» около 10 миллионов долларов.

У белорусски пятое место в рейтинге успешных теннисисток мира.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Напомним, что Азаренко на данный момент 51-ая в рейтинге теннисисток мира. На днях стало известно, что она возвращается к своему бывшем тренеру, Виму Фиссетту, с которым работала в 2015 – 2016 годах.

Пожелаем Виктории удачи!