2018-11-07T20:19:53+03:00
Спорт

Виктория Азаренко заработала призовыми в три раза меньше, чем Серена Уильямс

В рейтинге самых «доходных» теннисисток у белоруски – пятое место
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Виктория Азаренко не так богата, как Серена Уильямс. Фото: AFP.Виктория Азаренко не так богата, как Серена Уильямс. Фото: AFP.
Изменить размер текста:

WTA Insider опубликовал в своем официальном аккаунте в Твиттере доходы самых успешных теннисисток мира. Виктория Азаренко – вошла в десятку лидирующих спортсменок.

Издание сообщает, что призовые Азаренко за всю ее карьеру составили без малого 30 миллионов долларов. К слову, это не так уж и мало – Виктория на пятом месте в ТОП-10 этого рейтинга. Однако до лидеров – Серены Уильямс, Винус Уильямс и Марии Шараповой Виктории Азаренко еще далеко!

У Серены Уильямс призовые составили почти 90 миллионов долларов, а с Шараповой белорусскую теннисистку «разнят» около 10 миллионов долларов.

У белорусски пятое место в рейтинге успешных теннисисток мира. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

У белорусски пятое место в рейтинге успешных теннисисток мира.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Напомним, что Азаренко на данный момент 51-ая в рейтинге теннисисток мира. На днях стало известно, что она возвращается к своему бывшем тренеру, Виму Фиссетту, с которым работала в 2015 – 2016 годах.

Пожелаем Виктории удачи!

Еще больше материалов по теме: «Виктория Азаренко»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На Столинщине браконьера с самодельным неводом оштрафовали на $4,3 тысячи
Белорусские строители и еще 540 человек были в рабстве у одного поляка
В Речице беременной женщине вызвали МЧС из-за кольца на пальце
Минтруда: безработных стало меньше, трудоустраиваются они быстрее
Погода в Беларуси на 8 ноября: днем до +13 и туманы
Футболисты «Челси» прилетели в Минск
Завтра Лукашенко улетит в Казахстан
Компанию Зиссера исключили из числа поставщиков услуг для госорганов с госсекретами
Лукашенко рассказал, что думает об Октябрьской революции
111 милиционеров 7 ноября получат ключи от новеньких квартир
«Цмокі-Мінск» проиграли «Белфиусу» в Кубке ФИБА-Европа
Фотофакт: минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина
МВД: 80-летний полочанин зарезал ножом свою жену
Задержана минчанка и ее сын, хранившие в квартире наркотики
Лукашенко разрешил промысловое рыболовство в Полесском радиационном заповеднике
Кто выиграл новую квартиру в Минске от «Евроопт»?
В Несвижском замке ввели платный вход во дворик и отменили бесплатные дни посещений
Белорусские монеты – среди призеров престижного нумизматического конкурса в Москве
Белорусское посольство в России ищет родственников жертв смертельного ДТП под Калугой
Глава МАРТ: методики установления цен отсутствуют
В Минске задержали грузина, который выманивал у девушек деньги и воровал драгоценности
«Желал самоутвердиться и показать свое мнимое превосходство»: в Бресте за дедовщину осудили старшину
Лукашенко поручил наградить строителей, которые в рекордные сроки возвели мост через Припять
В Гомеле боксер укусил 8-летнего мальчика за лицо
В Минтруда рассказали, как подтвердить, что работаешь или учишься за границей
В соцсетях появилась информация о бунте в колонии. МВД: проводится проверка
Россиянин украл в Минске в ресторане деньги и проиграл их в казино