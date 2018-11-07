2018-11-07T20:54:53+03:00
Происшествия

Белорусские строители и еще 540 человек были в рабстве у одного поляка

Мужчина «вербовал» на работу за границей через агентства по найму и по интернет-объявлениям
Надежда БУТОВИЧ
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Если «рабы» требовали зарплату злоумышленник угрожал им депортацией, арестом, бил их и унижал. Фото: pixabay.com.Если «рабы» требовали зарплату злоумышленник угрожал им депортацией, арестом, бил их и унижал. Фото: pixabay.com.
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Сотрудники Департамента морской пограничной охраны Польши задержали мужчину и двух женщин, которые принудили к рабству боле 500 человек, сообщает пресс-служба департамента.

Известно, что 42-летний поляк и две его подельницы, 40-летняя и 61-летняя женщины, обманом «трудоустраивали» людей на строительные объекты в Польше и Швеции. Мужчина размещал в интернете и агентствах объявления о вакансиях, а когда люди откликались – «принимал» на работу. У работников мошенник под разными предлогами отбирал паспорта, составлял поддельные контракты, а деньги за труд платил мизерные или совсем не платил. Когда работники требовали оплаты угрожал депортацией, обвинял в краже, унижал и бил.

Пострадало свыше 540 рабочих, среди которых поляки, украинцы, белорусы, грузины, молдаване. На труде людей, отправившихся на заработки, преступник «наварил» больше 1 миллиона евро (около 4,5 миллиона злотых). Деньги поляк вложил в свой бизнес.

Сейчас мужчина арестован, его подельницы отпущены под залог и подписку о невыезде.

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