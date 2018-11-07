На Столинщине браконьера с самодельным неводом оштрафовали на $4,3 тысячи

7 Нояб. 21:30 2018-11-07T21:30:38+03:00

У браконьера конфисковали сеть, мотоцикл и выловленную рыбу. Фото носит иллюстративный характер: pixabay.com.

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Сотрудники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира с поличным поймали местного рыбака, который с «кустарным» неводом браконьерствовал на Припяти, сообщает media-polesye.by.

Мужчину поймали прямо на месте преступления, в пойме старого русла Припяти, недалеко от деревни Коробье.

– Мужчину застали во время проведения полевых контрольных мероприятий. Злоумышленник рыбачил запрещенным средством рыболовства: неводом из капроновой нити кустарного производства, – рассказал Виталий Мороз, замначальника Столинской межрайинспекции.

Браконьер поймал неводом 32 килограмма рыбы, ее стоимость оценена в 809 рублей с лишним. Природе нанесен ущерб в особо крупном размере, который оценили в сумму свыше 7780 рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. У нарушителя изъяты невод, рыбацкий полукомбинезон, мотоцикл «Хорс Z 150» и пойманная рыба.