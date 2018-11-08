И все-таки они вызрели: сельчанка под Гомелем собрала второй за год урожай яблок
- Вот так выглядят наши знаменитые яблочки сегодня. Правда, ветка обламывается… Тяжеловато, - написала в «Комсомолку» жительница деревни Старая Белица под Гомелем Лариса Григоренко.
Сельчанка под Гомелем собрала второй за год урожай яблокФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Напомним, в начале августа ее маленькая яблонька вновь зацвела - уже после собранных плодов. Многие не удивились: такое бывает, особенно в последние годы на юге Беларуси. Но вот вместо цветков появились плоды. Не вызреют, не успеют до холодов, пророчили специалисты. Однако чудо произошло: полноценные яблоки сегодня собирает с дерева хозяйка.
- А у соседей черешня зацветает, но ее морозом уже прихватило, - добавила Лариса Григоренко.
А у соседей сейчас зацвела черешняФото: Павел МИЦКЕВИЧ