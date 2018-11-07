Во Франции открыли целый квартал из деревянных шкловских домов

7 Нояб. 22:17 2018-11-07T22:18:20+03:00

В каркасных домах от Шкловского завода газетной бумаги будут жить французы

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Посол Беларуси во Франции Павел Латушко открыл жилой квартал, возведенный белорусскими строителями, сообщает пресс-служба посольства.

Деревянные дома производства филиала «Домостроение» Шкловского завода газетной бумаги, возвели в городе Вильрю. К слову, в Лотарингии из белорусских материалов построено уже более 70 жилых домов, и в планах увеличить застройку до 132 объектов к концу 2019 года.

– Этот проект символичен: в белорусских домах будут жить французские семьи. Сотрудничество между Шкловским предприятием и французской «Logibat» должно стать примером для других, – подчеркнул Латушко.

И добавил, что есть положительная динамика экспорта продукции белорусской деревообработки (в 2018 году поставлено продукции на 17 миллионов долларов), а также «Керамин» ведет переговоры об экспорте своей плитки во Францию.

– Данные дома соответствуют строительным нормам Франции, а в своем ценовом сегменте могут быть востребованы более чем у 80% населения страны, – подчеркнул в выступлении мэр Вильрю Алан Казони.