СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-08T10:22:59+03:00

Белорусский писатель, которого нашли без сознания в Белостоке, уже девять дней в коме. Фото: facebook.com/uladyslau.akhromienka

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Уже девять дней провел в коме белорусский писатель Владислав Ахроменко. По делам он отправился в польский Белосток, и там его обнаружили при смерти. 53-летний литератор родом из Гомеля, но давно живет в украинском Чернигове - там у него семья.

Последнее время Владислав работал с архивами советских спецслужб НКВД и КГБ. Много лет архивные документы были засекречены, но недавно в Украине стали предоставлять их для свободного доступа. Читая архивы, Владислав переписывал дела жертв сталинских репрессий, рассказывал о примерах ложных доносов, пыток, казней, несправедливых приговоров и других преступлениях коммунистической системы.

Что произошло с писателем в Белостоке, до сих пор достоверно не известно. Его состояние по-прежнему критическое. Родные и близкие Владислава объявили о сборе средств на помощь семье, которая сейчас тоже находится в Белостоке, сообщила в своем Facebook поэтесса Оксана Спринчан.