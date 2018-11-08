2018-11-08T10:16:02+03:00
Происшествия

В Брестском районе очевидец спас женщину из горящего дома

55-летний мужчина проезжал мимо, остановился и зашел в горящий дом
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Брестском районе очевидец спас женщину из горящего дома. Фото: МЧСВ Брестском районе очевидец спас женщину из горящего дома. Фото: МЧС
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В Брестском районе очевидец пожара спас женщину из горящего дома. Это случилось днем 7 ноября в деревне Малая Раковица. К моменту прибытия спасателей происходило открытое горение жилого дома, была обрушена кровля, но хозяева, к счастью, в это время уже были на улице.

55-летний мужчина проезжал мимо, остановился, зашел в горящий дом и заметил на полу в жилой комнате сожительницу хозяина дома - 60-летнюю пенсионерку. Очевидец успел вытащить пострадавшую на улицу. Прибывшая бригада «скорой» диагностировала у женщины термические ожоги и госпитализировала в Брестскую областную больницу, сообщает местное управление МЧС.

Хозяин дома, 62-летний пенсионер, тоже сумел спастись.

Дом деревянный, автономным пожарным извещателем не оборудован. В результате пожара огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество, констатирует МЧС. А причина пожара пока устанавливается.

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