Лукашенко направился на саммит ОДКБ в Астану

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-08T10:14:10+03:00

Переговоры глав государств ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах

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Рабочий визит в Республику Казахстан 8 ноября совершает президент Беларуси. В Астане Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

- В повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, - сообщает пресс-служба белорусского президента. - Кроме того, участники сессии рассмотрят вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, в том числе кадровые, организационные и финансовые аспекты.

Переговоры глав государств ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах, а результатом сессии должно стать подписание нескольких международных документов.

Министры и секретари советов безопасности уже прибыли во Дворец Независимости в Астане, где пройдет саммит.