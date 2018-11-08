80-летний пенсионер в Полоцке жестоко зарезал свою жену

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-08T12:29:43+03:00

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Шокирующее убийство произошло в Полоцке. Там, в квартире, нашли тело 77-летней женщины с множественными колото-резаными ранами головы и тела. Предварительно установлено, что ее в ссоре ножом убил 80-летний муж, который задержан, сообщается в суточной сводке МВД.

А днем позже, 7 ноября, в деревне Колечьполье Глубокского района в своем доме с резаными ранами шеи обнаружен труп 58-летнего мужчины. Установлено, что его в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, ножом убил 42-летний житель Полоцкого района, рабочий, который также задержан.

- Установлено, что накануне произошедшего погибший находился в компании сожительницы и их общего знакомого. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого хозяину дома были причинены телесные повреждения, он скончался на месте происшествия, - рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.