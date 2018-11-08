2018-11-08T12:33:04+03:00
Экономика

Правительство назвало «справедливую цену» бензина в Беларуси

В стране планируют продолжить практику поэтапного подорожания топлива на 1 копейку
Павел МИЦКЕВИЧ
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В стране планируют продолжить практику поэтапного подорожания топлива на 1 копейкуВ стране планируют продолжить практику поэтапного подорожания топлива на 1 копейкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Справедливая цена за литр бензина в Беларуси - 77 центов, заявили в правительстве Беларуси. Заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко при посещении предприятия «Гродно Азот» сообщил, что подорожание топлива с начала года по октябрь в долларовом эквиваленте составило 1 цент.

- При сегодняшней стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр бензина АИ-92 - 77 центов, - цитирует Ляшенко пресс-служба Совета министров Беларуси.

В правительстве планируют продолжить практику поэтапного подорожания топлива на 1 копейку, «если баррель будет стабилен».

Напомним, с начала года бензин и дизель дорожали в Беларуси уже 20 раз. Последнее повышение цен произошло 28 октября «с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти», комментировал «Белнефтехим».

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Таким образом, бензины и дизели в этом году подорожали каждый на 20 копеек. Кто-то может сказать, что копейка - это мало, но повышение - за один литр. В среднем человек, который пять раз в неделю ездит на машине на работу и с работы, иногда по личным делам и по магазинам, тратит в месяц порядка 100 литров топлива. Получается, по сравнению с началом года траты на бензин в месяц увеличились на 20 рублей (читайте далее)

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