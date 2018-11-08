Видео: в Минске открытым пламенем горел киоск с овощами и фруктами

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-08T12:35:11+03:00

В Минске открытым пламенем горел киоск с овощами и фруктами. ВИДЕО: www.facebook.com/Василий Ядченко

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Вечером 7 ноября на проспекте Пушкина в Минске пылал торговый киоск. Причастен ли к пожару пролетариат, отмечавший День революции большевиков, неизвестно - причина пожара пока устанавливается.

- В 19.38 на линию «101» поступило сообщение о загорании торгового киоска. По прибытии спасателей стало известно, что произошло загорание деревянных поддонов и упаковочной тары на площади 4 кв. м внутри сезонного киоска, где происходит торговля фруктами и овощами, - сообщает Минское городское управление МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар уже через 10 минут после поступившего сообщения. Однако огонь успел повредить деревянные поддоны и упаковочную тару, а также лакокрасочное покрытие торгового киоска. Судя по фото, восстановить ларек вряд ли удастся.