2018-11-08T12:35:11+03:00
Минск

Видео: в Минске открытым пламенем горел киоск с овощами и фруктами

Спасатели ликвидировали пожар уже через 10 минут
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:

В Минске открытым пламенем горел киоск с овощами и фруктами.ВИДЕО: www.facebook.com/Василий Ядченко

Изменить размер текста:

Вечером 7 ноября на проспекте Пушкина в Минске пылал торговый киоск. Причастен ли к пожару пролетариат, отмечавший День революции большевиков, неизвестно - причина пожара пока устанавливается.

- В 19.38 на линию «101» поступило сообщение о загорании торгового киоска. По прибытии спасателей стало известно, что произошло загорание деревянных поддонов и упаковочной тары на площади 4 кв. м внутри сезонного киоска, где происходит торговля фруктами и овощами, - сообщает Минское городское управление МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар уже через 10 минут после поступившего сообщения. Однако огонь успел повредить деревянные поддоны и упаковочную тару, а также лакокрасочное покрытие торгового киоска. Судя по фото, восстановить ларек вряд ли удастся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Правительство назвало «справедливую цену» бензина в Беларуси
80-летний пенсионер в Полоцке жестоко зарезал свою жену
Зарубежные фотографы приедут в Минск с уникальными мастер-классами
Лукашенко направился на саммит ОДКБ в Астану
В Брестском районе очевидец спас женщину из горящего дома
Белорусский писатель, которого нашли без сознания в Белостоке, уже девять дней в коме
И все-таки они вызрели: сельчанка под Гомелем собрала второй за год урожай яблок
Во Франции открыли целый квартал из деревянных шкловских домов
На Столинщине браконьера с самодельным неводом оштрафовали на $4,3 тысячи
Белорусские строители и еще 540 человек были в рабстве у одного поляка
Виктория Азаренко заработала призовыми в три раза меньше, чем Серена Уильямс
В Речице беременной женщине вызвали МЧС из-за кольца на пальце
Минтруда: безработных стало меньше, трудоустраиваются они быстрее
Погода в Беларуси на 8 ноября: днем до +13 и туманы
Футболисты «Челси» прилетели в Минск
Завтра Лукашенко улетит в Казахстан