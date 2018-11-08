2018-11-08T13:32:21+03:00
Происшествия

Виновника смертельного ДТП в Жлобине нашли через два часа после аварии

Еще один, 18-летний пассажир, доставлен в реанимацию
Павел МИЦКЕВИЧ
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После удара автомобиль «Ауди 80» врезался в столб. Фото: ГАИПосле удара автомобиль «Ауди 80» врезался в столб. Фото: ГАИ
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7 ноября примерно в 3.20 ночи 20-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди 80» и двигаясь по улице Фоканова в Жлобине, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Форд Гелакси» под управлением 37-летнего водителя, двигавшегося по главной дороге. После удара автомобиль «Ауди 80» совершил наезд на опору линий электропередач.

- В результате происшествия два пассажира автомобиля «Ауди 80» пострадали: 20-летний пассажир погиб, 18-летний - доставлен в реанимацию. С места ДТП водитель автомобиля «Ауди 80» скрылся, однако через два часа в ходе оперативно-разыскных мероприятий он был найден, - рассказала представитель управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Всего за 6 - 7 ноября на территории Гомельской области было зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили телесные повреждения и двое погибли.

Еще одно ДТП с гибелью человека произошло 6 ноября в Речицком районе. Там примерно в 21.30 42-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Мурано» и двигаясь на 9-м км автодороги д. Белое Болото - д. Копань, из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия.

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