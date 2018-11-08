2018-11-08T14:24:14+03:00
Происшествия

ИП-строитель погиб при заливке фундамента в Воложинском районе

Мужчине было 45 лет, он проживал в Минске
Павел МИЦКЕВИЧ
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ИП-строитель погиб при заливке фундамента в Воложинском районе‍. Фото: УГКСЭ по Минской областиИП-строитель погиб при заливке фундамента в Воложинском районе‍. Фото: УГКСЭ по Минской области
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В Воложинском районе смертельно травмирован индивидуальный предприниматель. Несчастный случай произошел 7 ноября в деревне Падневичи - там мужчина оказывал строительные услуги местному жителю при проведении работ по заливке фундамента под забор.

При этом одна из опор, удерживающих автобетононасос, разрушилась и вошла в грунт. Из-за этого стрела для подачи бетона, установленная на грузовом автомобиле МАЗ, придавила индивидуального предпринимателя, который от полученных травм скончался на месте. Мужчине было 45 лет, он проживал в Минске.

Воложинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели строителя, назначены необходимые экспертизы. Следователи выяснили, что строительные услуги предприниматель оказывал по устной договоренности с клиентом, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

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