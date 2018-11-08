2018-11-08T14:01:30+03:00
Происшествия

На Московской линии метро на 12 минут останавливали движение

Причиной стала неисправность подвижного состава
Павел МИЦКЕВИЧ
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На Московской линии метро на 12 минут останавливали движение‍На Московской линии метро на 12 минут останавливали движение‍Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Движение по Московской линии метро в Минске останавливалось из-за неисправности состава. В официальном Twitter-аккаунте метрополитена размещена информация о том, в 12.48 было остановлено движение по 1-й линии метрополитена в связи с неисправностью подвижного состава. В час пик, обеденное время, поезда стояли 12 минут. И уже в 13.00 движение было полностью восстановлено.

Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства, отмечается в сообщении.

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