На Московской линии метро на 12 минут останавливали движение

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-08T14:01:30+03:00

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Движение по Московской линии метро в Минске останавливалось из-за неисправности состава. В официальном Twitter-аккаунте метрополитена размещена информация о том, в 12.48 было остановлено движение по 1-й линии метрополитена в связи с неисправностью подвижного состава. В час пик, обеденное время, поезда стояли 12 минут. И уже в 13.00 движение было полностью восстановлено.

Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства, отмечается в сообщении.