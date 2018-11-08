Главный синоптик страны и самый известный дворник Беларуси спели песню о прогнозе погоды
Это не первая музыкальная работа Дмитрия Рябова: летом легенда Белгидромета читал рэп про погоду. Осенью он решил сменить жанр - и записал кавер на песню The Weather Girls - It's Raining Men. На фит к себе взял минского дворника Дениса Юркова, который прославился красивейшими композициями, которые он делает из опавших листьев.
Фото: скриншот.
Начинается видео канала ОНТ с титров. Видеоклип «Лиственный дождь»! В ролях: Дмитрий Рябов - Дмитрий Рябов, Денис Юрков - дворник.
Потом главный синоптик начинает петь:
- За окном осень, градус потихоньку падает.
И если верить всем показателям,
Пора выходить на улицу!
Потому что только сегодня
Впервые за всю историю прогнозов
Примерно в половину восьмого
С неба будут падать листья!
Фото: скриншот.
И припев:
Это лиственный дождь!
Дождь из листьев!
Это лиственный дождь!
У-о-о-у-о!
Это лиственный дождь!
Дождь из листьев!
Это лиственный дождь!
Я так рад!
В конце ролика Дмитрий Рябов еще раз радостно повторяет «Дождь из листьев!», а дворник Денис Юрков произносит фразу «Невероятно, дворники ликуют!».
- Потрясающий прогноз погоды! - финализирует ролик Рябов.
Как вам такой формат?
«Лиственный дождь»: кавер Дмитрия Рябова на It’s Raining Men.