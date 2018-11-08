2018-11-08T16:16:16+03:00
Общество

Главный синоптик страны и самый известный дворник Беларуси спели песню о прогнозе погоды

«Дворники ликуют, это лиственный дождь!»
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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Это не первая музыкальная работа Дмитрия Рябова: летом легенда Белгидромета читал рэп про погоду. Осенью он решил сменить жанр - и записал кавер на песню The Weather Girls - It's Raining Men. На фит к себе взял минского дворника Дениса Юркова, который прославился красивейшими композициями, которые он делает из опавших листьев.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Начинается видео канала ОНТ с титров. Видеоклип «Лиственный дождь»! В ролях: Дмитрий Рябов - Дмитрий Рябов, Денис Юрков - дворник.

Потом главный синоптик начинает петь:

- За окном осень, градус потихоньку падает.

И если верить всем показателям,

Пора выходить на улицу!

Потому что только сегодня

Впервые за всю историю прогнозов

Примерно в половину восьмого

С неба будут падать листья!

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

И припев:

Это лиственный дождь!

Дождь из листьев!

Это лиственный дождь!

У-о-о-у-о!

Это лиственный дождь!

Дождь из листьев!

Это лиственный дождь!

Я так рад!

В конце ролика Дмитрий Рябов еще раз радостно повторяет «Дождь из листьев!», а дворник Денис Юрков произносит фразу «Невероятно, дворники ликуют!».

- Потрясающий прогноз погоды! - финализирует ролик Рябов.

Как вам такой формат?

«Лиственный дождь»: кавер Дмитрия Рябова на It’s Raining Men.

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