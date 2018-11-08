Зарубежные фотографы приедут в Минск с уникальными мастер-классами

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-08T14:32:12+03:00

Свет, вспышка, «Фотокрафт»! В Минске 9 - 11 ноября во Дворце искусства на Козлова, 3 пройдет выставка фото- и видеоиндустрии для профессионалов и любителей фото

Изменить размер текста: A A

Сделать фотографию, если есть хороший фотоаппарат или современная камера в мобильном телефоне, не проблема. Но профессионалы ради заветного кадра пускают в бой целый арсенал оборудования и знаний о композиции, свете, работе с людьми. Какую камеру выбрать? Как пользоваться функционалом уже имеющейся камеры? Чем усилить свой фотоаппарат? На «Фотокрафте» помогут разобраться со всеми вопросами как новичкам или любителям, которые хотят грамотно использовать камеру, так и профессионалам, которые следят за развитием индустрии.

На выставке посетители ознакомятся как с техникой от ведущих мировых производителей - Canon, Sony, Fujifilm, Epson, так и с продукцией белорусских организаций. А это не только фототехника, но и комплектующие, оборудование, аксессуары для фотоаппаратов и видеокамер, комплексы оборудования для вывода фото, программное обеспечение и многое другое. «Фотокрафт» даст возможность устроить тест-драйв техники и посмотреть вживую на качество печати и материалов полиграфии.

Знакомство с профессионалами

Прокачать свои навыки поможет насыщенная 3-дневная программа с семинарами и практическими занятиями по фото.

Ференц Торок (Canon Product Specialist) представит новую полнокадровую камеру и линейку оптики в составе революционной системы EOS R, о ее возможностях подробно расскажет Клайв Бут (Canon Ambassador) на семинаре «Танцы с огнем».

Секретами о дополнительной прибыли для фотографа, связанной с широкоформатными фото, поделится Александр Маковский, менеджер по региональному развитию Canon CEE GmbH.

О спортивной фотосъемке расскажет Денис Клеро, профессионал Sony Alpha, один из лучших фотографов экстремальных видов спорта в России и СНГ, а эксперты компании продемонстрируют гостям выставки неповторимые беззеркальные полнокадровые технологии Sony!

Крупнейший поставщик камер и пленки для моментальных снимков INSTAX - компания Fujifilm - ознакомит посетителей с камерами моментальной печати, компактными принтерами INSTAX SHARE, программным обеспечением для фотопечати и множеством других решений, которые добавят в вашу жизнь ярких и насыщенных красок. Как использовать камеры моментальной печати INSTAX в работе и творчестве, 11 ноября расскажет менеджер по продукту Instax Fujifilm Rus Сергей Кузнецов.

Полная программа мероприятий ЗДЕСЬ

Авторское фото

На «Фотокрафте» пройдут Minsk Photo Days

Впервые на «Фотокрафте» пройдут Minsk Photo Days.

Minsk Photo Days - это не фестиваль и не выставка. Это именно ярмарка. Место, куда вы приходите и выбираете фотографию, готовую поселиться на стене вашей квартиры или офиса.

Minsk Photo Days - это место, где у вас есть возможность выбрать оригинальный подарок на любой бюджет. Это может быть небольшой тиражный отпечаток для скромного презента, а может - уникальная работа, существующая в единственном экземпляре, которая решит вопрос «Что подарить человеку, у которого все есть?».

Стоимость входного билета ЗДЕСЬ.

Входной билет на выставку предусматривает посещение семинаров, мастер-классов, лекций в конференц-зале и на интерактивной площадке.

Время работы выставки:

9 - 11 ноября с 10.00 до 18.00.

Подробности на Photocraft.by или по телефону (+375 17) 314-34-30.

Новости в наших соцсетях

facebook.com / vk.com / instagram.com

Реклама