На минчанку возбудили дело за нападение на автобусного контролера

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-08T14:44:31+03:00

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Уголовное дело возбуждено в отношении минчанки за нападение на контролера в Барановичах. Это произошло вечером 30 октября, когда бригада контролеров работала на остановке общественного транспорта в районе автовокзала. Минчанка - пассажирка автобуса, у которой не оказалось ни талончика, ни проездного, - набросилась с кулаками на контролера. Это произошло в тот момент, когда зайца вывели из автобуса.

Безбилетница отказалась платить штраф, набросилась на сотрудницу предприятия «Барановичигортранс», сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя Барановичского городского ОВД Анастасию Гурскую. Женщина толкнула контролера, ударила ее кулаком и сумочкой по лицу, стала выкручивать руки. Однако вовремя прибывший наряд милиции успел задержать нарушительницу. Ей 37 лет, она живет в Минске.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Минчанке грозит максимальное наказание до пяти лет заключения в колонии.