2018-11-08T15:51:30+03:00
Общество

Прилеты и вылеты в аэропорту Минска задерживаются из-за туманов

На 7 часов задерживается прибытие самолета из украинского Запорожья
Павел МИЦКЕВИЧ
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Прилеты и вылеты в аэропорту Минска задерживаются из-за тумановПрилеты и вылеты в аэропорту Минска задерживаются из-за тумановФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Рейсы с сотнями пассажиров не могут прибыть в Минск из-за туманов, накрывших Национальный аэропорт. К примеру, на 7 часов задерживается прибытие самолета из украинского Запорожья, почти на 2 часа - из российского Санкт-Петербурга, на 20 минут - из Амстердама. Задерживаются и вылеты. Вместо 11.25 ближайший лайнер в Москву отправился только в 14.45, почти на час опаздывает с вылетом судно во Львов.

При этом аэропорт работает в обычном режиме. Решение о посадке и вылете принимают сами экипажи лайнеров. Туман последние дни накрыл значительную часть Беларуси. В четверг и последующие дни это природное явление продолжит портить погоду.

Напомним, недавно в аэропорту Минска выстраивалась огромная очередь из-за опоздания вылета в Москву >

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