«Отремонтируйте дорогу!» - самые частые жалобы в телефонную приемную Гомельского горисполкома

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-08T17:33:22+03:00

Гомельчане часто обращаются с жалобами и просьбами относительно плохо состояния дорог и тротуаров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Участки улиц пока не могут отремонтировать «в связи с ограниченностью финансовых средств»

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Пожалуй, чаще всего гомельчане пишут смс на короткий номер 142 телефонной приемной горисполкома с жалобами и просьбами относительно плохо состояния дорог и тротуаров. Лишь за октябрь таких вопросов и ответов - 100% из всех опубликованных.

- Будет ли отремонтирован пешеходный тротуар между бизнес-центром и магазином «Стройка» по ул. Федюнинского?

- Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы Федюнинского планируется в 2019 при условии определения источника финансирования, - отвечают власти.

- Когда будет произведен ремонт аварийной дороги улицы Могилевская, маршрута автобуса №8?

- КПУП «Гомельское городское ЖКХ» осуществляется текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Могилевская в целях устранения критичной ямочности.

- Жители ул. Нагорной обрадовались ремонту дороги, но сделали только треть улицы. Будут ли продолжены работы? Очень надеемся.

- В связи с ограниченностью финансовых средств ремонт дорожного покрытия планируется рассмотреть для в включения в программу по ремонту улично-дорожной сети на 2019 год.

То же ответили в горисполкоме и на вопрос о ямочном ремонте на улице Якуба Колоса. А ведь здесь «в дождливую погоду ни проехать, ни пройти», жалуются жители.