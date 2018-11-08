2018-11-08T17:33:22+03:00
Общество

«Отремонтируйте дорогу!» - самые частые жалобы в телефонную приемную Гомельского горисполкома

Участки улиц пока не могут отремонтировать «в связи с ограниченностью финансовых средств»
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Гомельчане часто обращаются с жалобами и просьбами относительно плохо состояния дорог и тротуаровГомельчане часто обращаются с жалобами и просьбами относительно плохо состояния дорог и тротуаровФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Пожалуй, чаще всего гомельчане пишут смс на короткий номер 142 телефонной приемной горисполкома с жалобами и просьбами относительно плохо состояния дорог и тротуаров. Лишь за октябрь таких вопросов и ответов - 100% из всех опубликованных.

- Будет ли отремонтирован пешеходный тротуар между бизнес-центром и магазином «Стройка» по ул. Федюнинского?

- Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы Федюнинского планируется в 2019 при условии определения источника финансирования, - отвечают власти.

- Когда будет произведен ремонт аварийной дороги улицы Могилевская, маршрута автобуса №8?

- КПУП «Гомельское городское ЖКХ» осуществляется текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Могилевская в целях устранения критичной ямочности.

- Жители ул. Нагорной обрадовались ремонту дороги, но сделали только треть улицы. Будут ли продолжены работы? Очень надеемся.

- В связи с ограниченностью финансовых средств ремонт дорожного покрытия планируется рассмотреть для в включения в программу по ремонту улично-дорожной сети на 2019 год.

То же ответили в горисполкоме и на вопрос о ямочном ремонте на улице Якуба Колоса. А ведь здесь «в дождливую погоду ни проехать, ни пройти», жалуются жители.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лига Европы. БАТЭ - «Челси». Азар и Глеб начнут матч с первых минут
Жителю Сморгони грозит 3 года за то, что подобрал на дороге сбитую кем-то косулю
Два пьяных литовца нарушили госграницу Беларуси, чтобы попасть на кладбище
В Партизанском районе Минска снесут больше 120 двухэтажных домов
В китайский Чунцин прибыл третий поезд с белорусской молочкой
ЕАЭС ужесточает лимиты: с 2019 года привезти товар из-за границы можно будет на сумму 500 евро
Звезды «Челси» устроили прогулку вдоль Свислочи. Азар вышел в тапочках
Фото: фура под Светлогорском пробила ограждение моста и зависла над рекой
Прилеты и вылеты в аэропорту Минска задерживаются из-за туманов
Зарубежные фотографы приедут в Минск с уникальными мастер-классами
Главный синоптик страны и самый известный дворник Беларуси спели песню о прогнозе погоды
На минчанку возбудили дело за нападение на автобусного контролера