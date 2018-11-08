Фото: фура под Светлогорском пробила ограждение моста и зависла над рекой

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-08T16:25:03+03:00

Грузовик так занесло, что он развернулся и ударился о фонарный столб

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Около 6 утра 8 ноября возле санатория «Серебряные ключи» в Светлогорском районе авария с участием автопоезда произошла на автомобильном мосту через Березину. В это время был туман, а еще и гололед - фуру так занесло, что она развернулась и ударилась о фонарный столб, после чего грузовик протаранил ограждение моста… К счастью, в этот момент автопоезд остановил хаотичное движение, и шокированный водитель увидел, что висит над рекой в кабине. Но прицеп остался на дороге, благодаря чему вниз фура все-таки не упала.

Водитель не пострадал, а движение по мосту стало невозможным, сотрудники ГАИ перекрыли въезд и выезд. Спасатели обработали дорожное покрытие пеной, так как из поврежденного топливного бака вытекало дизтопливо, сообщает светлогорское издание «Ранак».

С помощью спецтехники грузовик освободили из металлических конструкций моста, после чего движение было возобновлено.