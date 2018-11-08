Фото: фура под Светлогорском пробила ограждение моста и зависла над рекой
Около 6 утра 8 ноября возле санатория «Серебряные ключи» в Светлогорском районе авария с участием автопоезда произошла на автомобильном мосту через Березину. В это время был туман, а еще и гололед - фуру так занесло, что она развернулась и ударилась о фонарный столб, после чего грузовик протаранил ограждение моста… К счастью, в этот момент автопоезд остановил хаотичное движение, и шокированный водитель увидел, что висит над рекой в кабине. Но прицеп остался на дороге, благодаря чему вниз фура все-таки не упала.
Водитель не пострадал, а движение по мосту стало невозможным, сотрудники ГАИ перекрыли въезд и выезд. Спасатели обработали дорожное покрытие пеной, так как из поврежденного топливного бака вытекало дизтопливо, сообщает светлогорское издание «Ранак».
С помощью спецтехники грузовик освободили из металлических конструкций моста, после чего движение было возобновлено.
Фура под Светлогорском пробила ограждение моста и зависла над рекой. Фото: ranak.me